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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:55 Суббота, 9 февраля



Самый непредсказуемый зимний месяц в столице - февраль, так как часто бывают как сильные морозы, так и оттепели. В нынешнем году температура воздуха в Москве превышает привычные показатели на 5-6 градусов. Днем в субботу термометры покажут 0..-2 градуса, местами пройдет слабый снег.



Среднесуточная температура в столице, согласно многолетним наблюдениям, 9 февраля составляет -8,5 градуса, но погода очень редко соответствует календарю. Например, в 1895 году было холодно, как в Сибири, воздух под утро остыл до -36,2 градуса. А в 1990 году наблюдалось небывалое тепло, столбики термометров поднялись до отметки +5,5 градуса. Сильные осадки наблюдались в 1983 году, количество их составило 11,3 мм. Шел сильный снег и в 1977 году, но тогда выпало около 6 мм осадков. Редкое явление, зимняя гроза, отмечено было в 1993 году.



В прошлом, 2018 году, температура воздуха была выше климатической нормы. После недавних морозов в столицу пришел относительно теплый воздух. Ночью термометры показали -6,6 градуса, днем было -5. При пасмурной погоде осадков не наблюдалось, а высота снега превышала средние показатели и составляла 49 см. В нынешнем году снега меньше, 33 см. / meteonovosti.ru /



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