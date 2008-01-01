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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Суббота, 9 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в столичном регионе сохранится слабо морозная, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе будут в пределах климатической нормы, влажность воздуха высокая. Для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия являются индифферентными и метеопатические реакции развиваются реже. Однако влажно-прохладные условия являются неблагоприятными, могут вызывать недомогания и обострения при воспалительных заболеваниях суставов, органов дыхания, позвоночника. При таких условиях погоды увеличивается риск острых респираторных и простудных явлений. Что здесь посоветовать? Прежде всего, несмотря на неустойчивую и порой капризную погоду, нужно поддерживать себя в хорошей спортивной форме, чаще совершать прогулки на свежем воздухе, полезны контрастные водные процедуры в домашних условиях, помогут справиться с симптомами хронической, "зимней" усталости поливитамины и адаптогены. / meteonovosti.ru /
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