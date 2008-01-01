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Новости погоды

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Ливневые дожди на севере Индии

ИА "Метеоновости" / 14:34 Пятница, 8 февраля

  Холодный воздух из Казахстана добрался до северных штатов Индии. Из-за чего в штате Джамма и Кашмир прошли очень сильные дожди. За неполные сутки 7 февраля в отдельных городах выпало до 60 мм небесной влаги - количество, сопоставимое с месячной нормой для этого региона. Да и сильные дожди в это время года совсем не характерны для северных районов Индии. В ближайшие дни температура в северных районах Индии повысится, но без дождей не обойдется - скажется влияние атмосферных фронтов. В целом, прошедшие дожди благоприятно отразились на экологической обстановке в большинстве городов, ведь после сильных дождей воздух очищается от вредных примесей. / meteonovosti.ru /
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