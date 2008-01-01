Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
8 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О высоте снега в России

ИА "Метеоновости" / 14:09 Пятница, 8 февраля

  Снега в России в нынешнем году очень много. Самые высокие сугробы, высотой до 171 см, лежат на Камчатке. Чуть меньше, 100-120 см, высота сугробов на Урале, в Магаданской области и на Чукотке. Но и на ЕТР из-за большого числа атлантических циклонов, снега очень много, гораздо больше, чем обычно. Например, в Северо-Западном районе сугробы достигают 75 см. А в Санкт-Петербурге высота снега составила 50 см - рекорд этой зимы. Но рекордной считается зима 2010-2011 года. К марту снежный покров в северной столице вырос до 73 см. Но зима 2018-1019 вряд ли перекроет этот рекорд. Ведь из-за оттепели снег заметно просядет. До конца зимы снегопады еще будут, но не такие обильные, чтобы перекрыть рекорд восьмилетней давности. В Москве снега гораздо меньше, 33 см. А на юге его и вовсе нет. Граница снежного покрова проходит по северу Ростовской и Астраханской областей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Сб.
9 фев.
-2
Вс.
10 фев.
-4
Пн.
11 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Накхонратчасима		 -48
Усть-Нера

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Акаба, аэропорт

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100