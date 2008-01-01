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О высоте снега в России



ИА "Метеоновости" / 14:09 Пятница, 8 февраля



Снега в России в нынешнем году очень много. Самые высокие сугробы, высотой до 171 см, лежат на Камчатке. Чуть меньше, 100-120 см, высота сугробов на Урале, в Магаданской области и на Чукотке. Но и на ЕТР из-за большого числа атлантических циклонов, снега очень много, гораздо больше, чем обычно. Например, в Северо-Западном районе сугробы достигают 75 см. А в Санкт-Петербурге высота снега составила 50 см - рекорд этой зимы. Но рекордной считается зима 2010-2011 года. К марту снежный покров в северной столице вырос до 73 см. Но зима 2018-1019 вряд ли перекроет этот рекорд. Ведь из-за оттепели снег заметно просядет. До конца зимы снегопады еще будут, но не такие обильные, чтобы перекрыть рекорд восьмилетней давности. В Москве снега гораздо меньше, 33 см. А на юге его и вовсе нет. Граница снежного покрова проходит по северу Ростовской и Астраханской областей. / meteonovosti.ru /



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