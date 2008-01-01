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Сильный снег в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 13:30 Пятница, 8 февраля



Приволжский округ оказался в зоне действия атмосферных фронтов очередного циклонического вихря. Почти повсеместно прошли сильные снегопады, количество выпавших осадков от 8 до 16 мм. В Нижнем Новгороде 7 февраля выпало рекордное количество осадков, 16 мм. Ранее рекордным было количество 11,1 мм, зафиксированное в 1981 году.



9 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти, но атмосферные фронты внесут в погоду разнообразие. Местами пройдет небольшой снег. Отдельные порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью -6..-11 градусов, при прояснении до -18, днем -2..-7 градусов. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица. / meteonovosti.ru /



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