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Новости погоды

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Ненастный циклон приближается к Чукотке

ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 8 февраля

  Погодные условия на Чукотке будут ухудшаться. В минувший день, 7 февраля, небольшой циклонический вихрь, круживший у южных берегов, посыпал полуостров снегом. Ветер в порывах усиливался до 22 м/с.

9 февраля циклон усилится за счет слияния с южным циклоном. Атмосферное давление в центре нового атмосферного образования упадет до 965 гПа. Температура воздуха повысится, на побережье -7..-12, на побережье местами 0..-5. В континентальных районах -17..-22, местами -27..-32. Пройдет снег, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. На востоке порывы достигнут 25-30 м/с, на побережье Берингова моря ветер усилится до ураганного, 35-40 м/с, разыграется метель. / meteonovosti.ru /
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