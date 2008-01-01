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Новости погоды

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В Москве снова оттепель!

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 8 февраля

  К 12 часам 8 февраля температура воздуха на ряде станций города повысилась до положительных значений. На ВДНХ термометры показывали +0,9 градуса, на ТСХА +0,3 градуса, на Балчуге +0,1 градус.

В последующих 3-4 часа, за счет солнечного прогрева, температура продолжит повышаться, но до суточного рекорда в +6 градусов будет далеко!

Эта оттепель станет третьей за февраль и десятой с начала календарной зимы. / meteonovosti.ru /
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