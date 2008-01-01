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Новости погоды

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Атлантика управляет погодой на севере ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 8 февраля

  На севере европейской России сохраняется неустойчивая погода: крепкие морозы сменяются оттепелью, снегопадами и метелями, наступает период сильных февральских ветров.

Циклонические вихри Атлантики продолжают засыпать снегом северо-запад ЕТР. В ночь на 8 февраля в Ленинградской области прошел снег, местами сильный, выпало до 15 мм осадков. Сильный снег наблюдался и в Коми, но здесь осадков выпало меньше, до 7 мм. В Архангельской области мели метели при сильном порывистом ветре.

И 9 февраля погодные условия на севере и северо-западе ЕТР будет определять очередной североатлантический циклон. Он несет тепло и осадки. В Ненецком округе и в Архангельской области местами небольшой снег, метель. В Ненецком округе днем -9..-14, местами до -4, на востоке -21..-26 градусов, в Архангельской области температура воздуха повысится до -3..+2 градусов. В Мурманской области пройдет небольшой снег, 30 градусные морозы отступят, термометры покажут -10..-15 градусов.

В Северо-Западном районе циклон отметится небольшими и умеренными осадками в виде мокрого снега, дождя и мороси, температура воздуха от -2..до +3 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы градусов на 8-10. / meteonovosti.ru /
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