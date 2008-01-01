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Новости погоды

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Морозы на Сахалине бьют рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 8 февраля

  На востоке Хабаровского края и на Сахалине усиливается антициклон, но и атмосферные фронты вносят свою лепту. Морозы здесь рекордные, но и снега очень много. До 17 мм осадков выпало в ночь с 7 на 8 февраля. Ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Температура воздуха на острове ниже привычных значений на 4-6 градусов, а на севере доходит до 8-10 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. В Москальво минимальная температура воздуха -35,9 градуса. В Погиби -34,4, в Ногликах -35,5. Ранее в Ногликах температура воздуха не понижалась ниже -31,1 градуса - было это в 1987 году.

9 февраля на Сахалине местами пройдет небольшой снег, на севере и в центре острова на побережье ветер усилится до 9-14 м/с. Ночью -25..-30 градусов, в долинах до -39. Днем -15..-20, местами до -25. В южных районах ночью -23..-28, на юго-западе -17..-22, днем -11..-16 градусов. / meteonovosti.ru /
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