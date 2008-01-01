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Пятница
8 февраля 2019
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 8 февраля

  Погода наступающим днем будет со слабым морозом, дневная температура от -2 до -7 градусов. Этот день в истории наблюдений был иногда холодным, а иногда очень теплым. До +6,0 градуса повышалась температура 8 февраля в 1989 году, и очень холодным в 1929 году: -33,8 градуса.

Год назад средняя температура для этих суток составила -10,5 градуса, т.е. было холоднее, чем положено по климату, на 2 градуса. Под утро температура понизилась до -16,8 градуса, а после полудня повысилась до -6,4 градуса.

Сильными осадками отметился этот день в 2001 году, на московскую землю выпало 14 мм при месячной норме 36 мм. А год назад осадков в Москве не было. / meteonovosti.ru /
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Накхонратчасима		 -48
Усть-Нера

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Акаба, аэропорт

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