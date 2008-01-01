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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:24 Пятница, 8 февраля

  Предстоящим днём Москва и область останутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градуса. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит в середине дня 753 мм рт ст., что выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе сохранится слабо морозная погода, при которой метеопатические реакции развиваются реже. Однако влажно-прохладные условия являются неблагоприятными и могут вызывать недомогания и обострения при воспалительных заболеваниях суставов, органов дыхания, позвоночника. При таких условиях погоды могут учащаться острые респираторные и простудные явления. В такие дни специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать организм приемом комплекса витаминов. / meteonovosti.ru /
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