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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 7 февраля



Погоду в столичной области будет определять периферия антициклона. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -2..-7. Ветер северный, 2-5м/с. / meteonovosti.ru /



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