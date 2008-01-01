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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 7 февраля

  Погоду в столичной области будет определять периферия антициклона. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -2..-7. Ветер северный, 2-5м/с. / meteonovosti.ru /
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