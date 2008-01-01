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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 7 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,0..-0,2 градуса, Северном -1,3..-0,6 градуса, Северо-восточном -1,5..-0,5 градуса, Восточном -1,6..-0,9 градуса, Юго-восточном -1,2..-0,5 градуса, Южном -0,9..-0,3 градуса, Юго-западном -1,4..-0,8 градуса, Западном -1,8..-0,7 градуса, Северо-западном -1,1..-0,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,9..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -1,5..-0,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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