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Карелия расстается с морозами



ИА "Метеоновости" / 13:54 Четверг, 7 февраля



На северную территорию Карелии обрушились сильные морозы, в Калевале, -33,8 градуса и даже в полдень здесь температура -24 градуса. На окружающей территории такая же картина, но на юге республики Карелия ночью воздух остывал до -15..-19 градусов, в Петрозаводске утром и днем 7 февраля -9..-10 градусов. Средняя температура ниже нормы на 2-6 градусов. Мороз удерживается на периферии сибирского антициклона, "поддает жарку" и северный ветер в средней тропосфере. Но перемены уже близко: атлантический циклон упорно теснит холод антициклона на восток. В пятницу, 8 февраля минимальная температура будет -4..-9 градусов, в Петрозаводске до -5..-7, а вот на севере около -20 градусов. Днем влияние циклона станет заметнее: ожидается снег, метели, температура воздуха в северных районах повысится до -4..-9 градусов, в южных до 0..-5, в Петрозаводске 0..-2 градуса.



И еще теплее будет в выходные дни, вплоть до оттепели. / meteonovosti.ru /



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