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В Новороссийске усиливается северо-восточный ветер



ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 7 февраля



Синоптическая обстановка над Черным морем и побережьем Краснодарского края такая, при которой ветер северо-восточного направления усиливается на побережье. Особенно этому подвержен Новороссийск, из-за орографических факторов. Над Черным морем фон атмосферного давления пониженный, а над низовьями Дона и Волги повышенный. Большое значение для возникновения "боры" имеет направленность изобар, и именно завтра, 8 февраля эта направленность складывается неблагоприятно. Ветер уже усилился в порывах до 25 м/с, а температура существенно понизилась, более чем на 10 градусов. Сутки назад, 6 февраля в 12 часов в Новороссийск было +15, а уже +3 градуса. / meteonovosti.ru /



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