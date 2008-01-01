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Новости погоды

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На Чукотке выходные с метелью

ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 7 февраля

  На крайнем северо-востоке России температурный фон значительно выше нормы, на 8-12 градусов, особенно это касается восточной части территории. В Уэлене днем было -3,2 градуса, в Анадыре -10,6 градусов. Но именно здесь и задувает ветер, уже до 22-26 м/с. Ветер дует с северо-востока, в тыловой части беринговоморского циклона. К выходным этот циклон, получив новую порцию тепла с юга, будет углубляться. Этот процесс вызовет увеличение барических градиентов и усиление ветра до 17-22 м/с, 10 февраля на восточном побережье порывы до 25-30 м/с. Температура при этом на побережье Берингова моря местами поднимется до +3 градусов. / meteonovosti.ru /
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