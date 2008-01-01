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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 7 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,5..-0,7 градуса, Северном -1,8..-1,2 градуса, Северо-восточном -2,2..-1,0 градуса, Восточном -1,8..-1,4 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,7 градуса, Южном -1,5..-1,0 градуса, Юго-западном -2,1..-1,5 градуса, Западном -2,7..-1,3 градуса, Северо-западном -1,9..-1,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2,5..-2,2 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,2..-1,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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