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Новости погоды

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На выходные в Москве легкий морозец и небольшой снежок

ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 7 февраля

  Первая неделя февраля в Москве и области выдалась теплой, с незначительным количеством осадков. В выходные дни теплый воздух не покинет регион. И снег не станет досаждать жителей столицы.

В последний день рабочей недели погоду в столичной области будет формировать периферия антициклона с центром над Волгоградской областью. Существенных осадков не ожидается, за счет прояснений ночью температура воздуха понизится в Москве до -5..-7 градусов, по области до -10. Днем температура повысится до -1..-3. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 4 градуса.

В выходные дни усилится влияние атлантического циклона. Атмосферное давление немного понизится и приблизится к норме. Облачность станет более плотной, местами пройдет небольшой снег. Фон температуры изменится мало, ночью морозец -4..-7 градусов, днем максимальная температура будет колебаться в пределах -1..-4 градуса.

Высота снежного покрова за выходные не изменится, и составит по Москве 33-37 см, что близко к норме.

В целом первая декада февраля в Москве окажется выше нормы на 6-7 градусов, что случается в среднем раз в 5-6 лет. Самая высокая температура воздуха в первой декаде февраля была в 1990 году, средняя температура воздуха составила +0,7 градуса, и за первые 10 дней месяца высота снега в Москве уменьшилась на 10 см. / meteonovosti.ru /
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