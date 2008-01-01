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Новости погоды

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О морозных рекордах за Уралом

ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 7 февраля

  О суровости зимы за Уралом уже сказано немало, но каждый день продолжает добавлять в погодную летопись все новые и новые рекорды минимальной температуры, большинство из них продержались более 60 лет. Самая низкая температура прошедших суток досталась якутской станции Делянкир: -52,0 градуса, причем это не рекорд дня. А вот в Амурской области уже рекордный холод в Благовещенске: -37,4, прежний -36,1 в 1950 году. И чем ближе к Байкалу, тем холоднее. В Иркутской области до -42..-44,4 градуса.

Морозы не отступят еще несколько дней. В центральных районах Красноярского края с 8 по 12 февраля ночная температура до -41..-46 градусов, что ниже нормы на 14-20 градусов. В Иркутской области до -44..-49. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Каолак

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