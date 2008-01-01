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Приморье во власти зимнего муссона



ИА "Метеоновости" / 10:56 Четверг, 7 февраля



С понятием "муссон" у многих людей возникает мысль о дождливой погоды, но по отношению к зимнему дальневосточному муссону это совсем не так. "Муссон это достаточно устойчивый перенос воздуха в нижних километрах тропосферы над значительной частью земной поверхности в определенном направлении со сменой направления дважды в году на противоположное или близкое к противоположному". Вдоль прибрежной полосы Дальнего Востока это явление хорошо выражено. В данное время наблюдается зимний муссон с ветром с севера. При этом осадков не отмечается, а вот температура низкая, и ветер крепкий. Так в Приморье прошедшим днем, 6 февраля порывы ветра достигали 20-24 м/с. Температура воздуха опускалась до -36..-39 градусов. Во Владивостоке минимальная температура в темное время суток, отмечалась до -20 градусов, а скорость ветра в это же время до 20 м/с. Такие условия погоды были характерны не только ночным часам, но и вечерним. По ощущениям мороз во Владивостоке был до -30 градусов, так как эффективная температура была градусов на 10 ниже фактической. До конца текущей недели изменений погоды не предвидится. / meteonovosti.ru /



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