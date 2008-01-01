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Новости погоды
В горах Северного Кавказа весеннее потепление
ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 7 февраля
В теплом секторе средиземноморского циклона 5 февраля температура местами в горах Северного Кавказа повысилась до рекордных значений.
Так на Красной Поляне температура воздуха достигла 16,6 градуса. Самый теплый день 5 февраля здесь наблюдался до сей поры в 1978 году со значением 14,7 градуса. Очень тепло было и в горах на высоте более 2000 метров. В Шаджатмазе (Карачаево-Черкесия) термометры отметили 10,6 градуса. Прежде почти также теплело здесь в 2002 году, но значение температуры было несколько скромнее, +9,7 градуса.
Атмосферные фронты средиземноморского циклона не стоят на месте. При их прохождении область теплой погоды оттеснится из западных горных и предгорных районов на восток. Таким образом, потепление ожидает Дагестан. Днем 7 февраля там 13..18 градусов выше ноля, в горах республики до +11. / meteonovosti.ru /
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