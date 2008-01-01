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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Четверг, 7 февраля

  Предстоящим днём антициклональный вихрь, с центром над Западной Украиной, постепенно начнёт разворот своего гребневого профиля в сторону Московского региона, но полностью избавиться от соседства антиподов ему сегодня не удастся. Таким образом, Московия может рассчитывать только на прояснения в облаках и лишь слабые осадки.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 7 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ещё не исключён слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -2..0 градусов, по области -5..0. Ветер северо-западного направления 2-7 м/с. Атмосферное давление немного повысится, относительная влажность воздуха останется высокой.

По медицинской оценке такое сочетание метеопараметров может оказывать на организм щадяще-тренирующее влияние и не вызывает развитие выраженных метеопатических реакций.

Геомагнитный фон 7 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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