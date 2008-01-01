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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 6 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,6..+0,6 градуса, Северном -0,7..-0 градусов, Северо-восточном -1,1..+0,3 градусов, Восточном -0,9..-0 градусов, Юго-восточном -0,9..-0,2 градуса, Южном -0,7..-0 градусов, Юго-западном -1,0..-0,4 градуса, Западном -1,8..-0,4 градуса, Северо-западном -0,9..-0,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,6..-1,5 градуса, на территории Новой Москвы осадки в виде снега, местами слабый гололед, температура воздуха -1,9..-0,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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