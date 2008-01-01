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Новости погоды

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Сложные погодные условия в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 6 февраля

  Влияние атмосферных фронтов проявилось над Поволжьем снегопадами и гололедом. До 5-10 см снега нападало в Кировской, Ульяновской областях, в Татарстане, Пермском крае и Башкирии. В Самарской области сложные гололедно-изморозевые отложения достигли 32 мм в диаметре. 7 и 8 февраля Пермском крае ожидается сильный снег, метель, ветер до 17 м/с. На юге Приволжского федерального округа в эти же дни сильный мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер 15-21 м/с. 8 февраля в Башкирии сильный снег, метель, гололед и ветер 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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