

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Казахстане погода разнообразная



ИА "Метеоновости" / 13:13 Среда, 6 февраля



Из-за влияния сибирского, морозного антициклона и атмосферных фронтов с запада погода в Казахстане очень разная. Так 5 февраля в ряде пунктов выпало рекордное количество осадков. В Астане 8 мм осадков, предыдущий рекорд 5,9 мм за 1930 год. В Караганде 5,3 мм, до этого абсолютным максимумом по количеству осадков считался 1956 год с 4,2 мм. В Балхаше выпало 4 мм при предыдущем значении самого большого количества осадков за 5 февраля 2,3 мм за 1947 году. Атмосферный фронт южного циклона проходит 6 февраля по юго-востоку Казахстана. В Алматинской области ожидается местами сильный снег, туман, гололед, метель. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. А в период 6-7 февраля понижение температуры ночью от 10-15, местами 20-25 мороза до 15-20, местами 25-30 мороза. 6 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается местами сильный снег, метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 30 м/с и более. 7 февраля похолодание ночью от 23-28, местами 33-38 мороза до 37-42, местами 45 мороза.



Ночью 7 февраля в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильный мороз, температура -37..-42 градуса, местами очень сильный мороз 45 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



