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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:02 Среда, 6 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,6..+0,7 градуса, Северном -0,9..-0,1 градуса, Северо-восточном -1,3..0 градусов, Восточном -0,9..-0,4 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,6 градуса, Южном -0,9..-0,1 градуса, Юго-западном -1,4..-0,5 градуса, Западном -2,1..-0,3 градуса, Северо-западном -1,0..-0,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,6..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,7..-0,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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