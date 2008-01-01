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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:02 Среда, 6 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,6..+0,7 градуса, Северном -0,9..-0,1 градуса, Северо-восточном -1,3..0 градусов, Восточном -0,9..-0,4 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,6 градуса, Южном -0,9..-0,1 градуса, Юго-западном -1,4..-0,5 градуса, Западном -2,1..-0,3 градуса, Северо-западном -1,0..-0,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,6..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,7..-0,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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-1
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-1
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Омдурман		 -49
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некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Сантьяго

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