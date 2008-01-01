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Много снега выпало на севере Европейской территории



ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 6 февраля



Циклон с северо-запада Европейской территории принес интенсивные снегопады в северные области России. В Онеге за сутки 5 февраля выпало 13 мм осадков, что является суточным рекордом. Предыдущее значение рекорда для этого февральского дня был в 2011 году и составлял 9 мм. В Вытегре, Вологодской области тоже выпало самое большое количество осадков для этих суток, 13,5 мм. До вчерашнего дня рекордом осадков считалось значение 5,4 мм за 1910 год. Снегопады на севере Европейской территории будут продолжаться в зоне атмосферного фронта. Но снегопады не будут такими интенсивными. / meteonovosti.ru /



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