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Новости погоды
Европейский континент во власти атлантических циклонов
ИА "Метеоновости" / 12:13 Среда, 6 февраля
Атлантические циклоны активно охватили своим влиянием европейский континент и определяют ветреную погоду с осадками на севере и в Центральной Европе.
Эти циклонические вихри сформировались вблизи Исландии, а затем движутся друг за другом на восток через Северное море и Скандинавию. Атмосферные фронты этих вихрей осадками и ветром через север Германии и Польши, запад Франции дотягиваются даже до севера Пиренейского полуострова.
5 февраля самые сильные ветры до 20 м/с были на побережье Норвегии, до 23 м/с, во Франции до 21 м/с, в Биаррице прошли интенсивные осадки.
Над Восточным Средиземноморьем своя циклоническая система. Атмосферные фронты, связанные с этой областью пониженного давления, задевают Балканский полуостров, влияя и на погодные условия Турции.
Самые сильные дожди, 45 мм за сутки прошли в Каламате (Греция). Дожди под вечер собрались и на Сицилии. В Турции были тоже сильные дожди, в Мугле и в Финике около 35 мм. А в Дубровнике (Хорватия) ветер усиливался до 30 м/с.
На выходные дни синоптическая ситуация изменится: циклон у берегов Англии станет еще более мощным, с давлением в центре менее 970 гПа, что приведет к усилению ветра в Великобритании и Ирландии. Циклон над востоком Средиземного моря еще будет поливать дождями юг Турции.
Лишь на Пиренеях, стараниями Азорского антициклона, погода значительно улучшится. / meteonovosti.ru /
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