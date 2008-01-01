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Новости погоды

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Сильный мороз держится на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:39 Среда, 6 февраля

  В центральной части мощного антициклона на юге Сибири температура держится ниже нормы на 10-12 градусов. Были в этих местах и рекордные морозы. Так, в Иркутской области их было большое количество. 5 февраля в Тайшете -43,3 градуса, в Нижнеудинске -43,9, в Тулуне -41,5 градуса, в Жигалово -47,9 градуса. В Кемеровской области на станции Тисуль тоже зафиксирован абсолютный минимум температуры, -43,2 градуса. И в Красноярском крае, Северо-Енисейск отличился самым сильным морозом за историю метеонаблюдений, -39,3 градуса. Аномальный холод продержится в южных районах Сибири. Так, в Иркутской области ночная температура ожидается при прояснениях и в пониженных формах рельефа -44..-49 градусов. / meteonovosti.ru /
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