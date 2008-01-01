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Новости погоды

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На арктическом побережье Якутии продолжительные метели

ИА "Метеоновости" / 11:03 Среда, 6 февраля

  На севере Якутии из-за циклона, который располагается почти над Полюсом, а также из-за его атмосферным фронтов наблюдается метель и не так морозно, как в континентальных районах. 5-6 февраля в Анабаре ветер усиливался до 20-22 м/с, причем ветер стал еще сильнее в дневные часы по местному времени. До конца суток 6 февраля прогнозируется ветер с порывами до 25 м/с. Циклоническая деятельность у арктического побережья Якутии зимой не очень активная. Однако именно здесь наблюдаются значительные перепады атмосферного давления, ведь над континентом раскинулся мощный антициклон. Поэтому метели не успокоятся всю текущую рабочую неделю. / meteonovosti.ru /
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