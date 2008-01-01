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Новости погоды

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Теплая погода расправляется со снежным покровом

ИА "Метеоновости" / 10:32 Среда, 6 февраля

  Несколько дней с оттепелью в Москве и высота снежного покрова уменьшилась. Утром 6 февраля на станции ВДНХ снега осталось 33 см. А в воскресенье, 3 февраля, было еще 42 см. На сегодняшнее утро самый высокий снег в Павловском Посаде, 48 см. А меньше всего его стало на севере столицы, в районе Сельскохозяйственной Академии, 27 см. В центре столицы высота сугробов 35 см. Ближайшие дни, почти до самого конца текущей недели ожидаются слабо морозными. Возможны осадки в виде небольшого и умеренного снега. Из-за этого снега опять немного должно прибавиться. / meteonovosti.ru /
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