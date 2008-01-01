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Новости погоды

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В Крыму резкое похолодание

ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 6 февраля

  Атмосферное давление в Крыму будет расти, а температура воздуха - стремительно понижаться. Сегодня, 6 февраля полуостров будет находиться в барической ложбине, в зоне действия атмосферного фронта пройдут дожди, местами сильные. Скорость северо-восточного ветра 8-13 м/с. преобладающая температура воздуха +8..+13 градусов.

7 февраля ожидается резкое похолодание, на Крым распространится антициклон из Европы. Но из-за близости атмосферных фронтов при переменной облачности местами будет приниматься снег с дождем. Ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, на дорогах гололедица. Ветер усилится. Скорость его составит 7-12 м/с, в порывах до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0..-5 градусов, днем не намного теплее, 0..+5 градусов. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее. Такая погода сохранится и 8 февраля. / meteonovosti.ru /
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