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В Крыму резкое похолодание



ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 6 февраля



Атмосферное давление в Крыму будет расти, а температура воздуха - стремительно понижаться. Сегодня, 6 февраля полуостров будет находиться в барической ложбине, в зоне действия атмосферного фронта пройдут дожди, местами сильные. Скорость северо-восточного ветра 8-13 м/с. преобладающая температура воздуха +8..+13 градусов.



7 февраля ожидается резкое похолодание, на Крым распространится антициклон из Европы. Но из-за близости атмосферных фронтов при переменной облачности местами будет приниматься снег с дождем. Ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, на дорогах гололедица. Ветер усилится. Скорость его составит 7-12 м/с, в порывах до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0..-5 градусов, днем не намного теплее, 0..+5 градусов. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее. Такая погода сохранится и 8 февраля. / meteonovosti.ru /



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