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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:09 Среда, 6 февраля



Предстоящим днем вблизи столичного региона будет проходить атмосферный фронт. В самой столице снега выпадет мало, он будет небольшой и лишь местами. Больше всего достанется юго-восточной половине Подмосковья, где снег может быть умеренной силы, а в северо-западной части области снега может, не будет и вовсе. Максимальная температура воздуха в Москве составит -3..-1, по области от 6 до 1 градуса мороза. Ветер южный 3-8 м/с. Не смотря на понижение атмосферного давления, оно все равно останется выше климатической нормы - 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.



Существенные колебания метеопараметров могут вызвать развитие погодообусловленных обострений. В группе риска метеозависимые люди, страдающие нарушением сердечного ритма, гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения, с частыми приступами стенокардии и мигрени. Ощутимые междусуточные колебания температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха могут приводить к возникновению простудных заболеваний, заболеваний периферической нервной системы, таких как радикулиты, невриты, миалгии, миозиты и обострению воспалительных болезней суставов. Пасмурная погода, длительное отсутствие солнечного света, также является одним из значимых факторов, влияющих на здоровье и психологическое состояние. Это частые перепады настроения, общие симптомы слабости, быстрой утомляемости, раздражительности, нарушение сна и др. / meteonovosti.ru /



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