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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:43 Вторник, 5 февраля



Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. К 21 часу температура воздуха в Москве понизится до -3..-5 градусов, по области -3..-6. Ветер северо-западный, 5-10м/с. На дорогах гололедица! / meteonovosti.ru /



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