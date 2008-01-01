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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:43 Вторник, 5 февраля

  Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. К 21 часу температура воздуха в Москве понизится до -3..-5 градусов, по области -3..-6. Ветер северо-западный, 5-10м/с. На дорогах гололедица! / meteonovosti.ru /
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+40
Сарх		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Атбасар
комфортное место: Биратнагар

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