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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:38 Вторник, 5 февраля

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,5..0 градусов, Северном -0,9..-0,4 градуса, Северо-восточном -0,9..-0,3 градуса, Восточном -1,0..-0,3 градуса, Юго-восточном -0,4..+0,1 градуса, Южном -0,3..0 градусов, Юго-западном -1,1..-0,2 градуса, Западном -1,8..-0,3 градуса, Северо-западном -1,3..-0,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,5..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,6..-0,4 градуса, местами порывы до 10 м/с. / meteonovosti.ru /
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-2
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тёплое место: холодное место:
+40
Сарх		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Атбасар
комфортное место: Биратнагар

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