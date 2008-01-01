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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:38 Вторник, 5 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,5..0 градусов, Северном -0,9..-0,4 градуса, Северо-восточном -0,9..-0,3 градуса, Восточном -1,0..-0,3 градуса, Юго-восточном -0,4..+0,1 градуса, Южном -0,3..0 градусов, Юго-западном -1,1..-0,2 градуса, Западном -1,8..-0,3 градуса, Северо-западном -1,3..-0,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,5..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,6..-0,4 градуса, местами порывы до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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