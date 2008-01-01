Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Костромскую область засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 13:49 Вторник, 5 февраля

  Атмосферные фронты хозяйничали в Центральном районе 4 и в ночь на 5 февраля. Не обошлось без осадков. Сильными снегопады были в Костромской области, где выпало до 7 мм небесной влаги. Как правило, посте такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 6-8 см.

6 февраля в Костромской области атмосферное давление понизится, но атмосферные фронты будут находиться далеко от региона. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизится: в ночные часы -11..-16 градусов, днем -4..-9. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Вт.
5 фев.
0
Ср.
6 фев.
-4
Чт.
7 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонратчасима		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Есиль
комфортное место: Александрия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100