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Новости погоды
Костромскую область засыпало снегом
ИА "Метеоновости" / 13:49 Вторник, 5 февраля
Атмосферные фронты хозяйничали в Центральном районе 4 и в ночь на 5 февраля. Не обошлось без осадков. Сильными снегопады были в Костромской области, где выпало до 7 мм небесной влаги. Как правило, посте такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 6-8 см.
6 февраля в Костромской области атмосферное давление понизится, но атмосферные фронты будут находиться далеко от региона. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизится: в ночные часы -11..-16 градусов, днем -4..-9. / meteonovosti.ru /
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