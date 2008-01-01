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Костромскую область засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 13:49 Вторник, 5 февраля



Атмосферные фронты хозяйничали в Центральном районе 4 и в ночь на 5 февраля. Не обошлось без осадков. Сильными снегопады были в Костромской области, где выпало до 7 мм небесной влаги. Как правило, посте такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 6-8 см.



6 февраля в Костромской области атмосферное давление понизится, но атмосферные фронты будут находиться далеко от региона. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизится: в ночные часы -11..-16 градусов, днем -4..-9. / meteonovosti.ru /



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