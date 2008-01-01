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Новости погоды

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На севере ЕТР метут метели

ИА "Метеоновости" / 13:33 Вторник, 5 февраля

  Сильные снегопады и метели наблюдались в минувший день, 4 февраля и в ночь на 5 февраля на севере ЕТР. В Архангельской области прошел сильный снег, выпало до 21 мм осадков, метел метель, ветер в порывах усиливался до 25 м/с. В Ненецком автономном округе порывистый ветер (до 26 м/с) поднимал метели, шел снег, но не такой сильный, как в Архангельской области. Причиной такой погоды стали атмосферные фронты активного скандинавского циклона. Сильный порывистый ветер возник из-за разницы давления между циклоном, центр которого находится над Карелией, и антициклоном с центром над Ямалом.

6 февраля циклонический вихрь начнет продвигаться на юго-восток, антициклон над Сибирью усилится. В Архангельской области пройдет снег от небольшого до умеренного, на востоке ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, температура воздуха -4..-9 градусов, на востоке до -14. В Ненецком округе снег различной интенсивности, метель, ветер 8-13 м/с с порывами до 15-18 м/с, на побережье 17-22 м/с, днем температура воздуха -13..-18, местами до -23. / meteonovosti.ru /
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