Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ливневые дожди на Сицилии

ИА "Метеоновости" / 13:13 Вторник, 5 февраля

  Средиземноморский циклон, на пути следования которого оказалась Сицилия, обрушил на остров сильные грозовые дожди. В отдельных районах отмечался даже град. Количество выпавших 4 февраля в Катании осадков составило 52 мм. Это при том, что месячная норма для города составляет 52,6 мм.

6 февраля циклонический вихрь отправится на юго-восток, оставляя Сицилию в тыловой своей части. Пройдут дожди, местами сильные - остров будет пересекать холодный фронт. Преобладающая температура воздуха ночью +5..+10 градусов, днем +13..+18. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Вт.
5 фев.
0
Ср.
6 фев.
-4
Чт.
7 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонратчасима		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Есиль
комфортное место: Александрия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100