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Ливневые дожди на Сицилии



ИА "Метеоновости" / 13:13 Вторник, 5 февраля



Средиземноморский циклон, на пути следования которого оказалась Сицилия, обрушил на остров сильные грозовые дожди. В отдельных районах отмечался даже град. Количество выпавших 4 февраля в Катании осадков составило 52 мм. Это при том, что месячная норма для города составляет 52,6 мм.



6 февраля циклонический вихрь отправится на юго-восток, оставляя Сицилию в тыловой своей части. Пройдут дожди, местами сильные - остров будет пересекать холодный фронт. Преобладающая температура воздуха ночью +5..+10 градусов, днем +13..+18. / meteonovosti.ru /



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