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На юге и в Черноземье рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 5 февраля



Аномально теплая погода сохраняется на юге и в средней полосе ЕТР. И если в центральных областях температура воздуха превышает привычные значения на 8-10 градусов, то на юге аномалия температуры составляет 4-6, а в Крыму 8 градусов. И снова были перекрыты температурные максимумы. В Сухиничах 4 февраля было +3 градуса (что немного выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2016 году). В Крыму теплее всего, +19 градусов в Симферополе, таким образом, оказался перекрыт многолетний рекорд, +17,4 градуса было здесь в 1936 году. В Черноморском +15,4, что на 3 градуса выше рекорда, установленного в 2016 году. На Черноморском побережье Кавказа тоже не обошлось без рекордов. 17 градусов показали термометры в Туапсе, до 13,8 градуса прогрелся воздух в Красной Поляне.



6 февраля аномальное тепло в регионе сохранится. В Краснодарском крае и в Адыгее воздух прогреется до 11..16 градусов, в районе Сочи до 21. Вероятно, будут обновлены рекорды тепла 5 и 6 февраля. / meteonovosti.ru /



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