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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 5 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..0 градусов, Северном -1,1..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,5..-0,6 градуса, Восточном -1,3..-0,8 градуса, Юго-восточном -0,9..-0,2 градуса, Южном -0,7..-0,3 градуса, Юго-западном -1,0..-0,4 градуса, Западном -1,3..-0,4 градуса, Северо-западном -0,8..-0,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,7..-1,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,5..-0,3 градуса, местами порывы до 10 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
-1
Вт.
5 фев.
0
Ср.
6 фев.
-4
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7 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+37
Накхонратчасима		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Есиль
комфортное место: Александрия

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