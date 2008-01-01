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Новости погоды

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Снегопады обрушились на северо-запад ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 5 февраля

  Непогода на северо-западе Европейской России бушевала днем 4 февраля и в ночь на 5. Снегом засыпало Карельский перешеек и Ленинградскую область, а в Архангельской области бушевала метель.

В Карелии в виде снега выпало до 15 мм осадков. Сильные снегопады наблюдались в Вологодской и Псковской областях (13-17 мм осадков),в Ленинградской области выпало до 20 мм небесной влаги. Местами отмечалось сильное налипание мокрого снега, диаметр отложений до 80 мм. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляет 46 см. В Архангельской области сильный снег (21 мм) сопровождался метелью, порывы ветра достигали 25 м/с. Виной тому стала многоцентровая депрессия, один из центров которой смещался по северу ЕТР.

6 февраля атмосферное давление в Северо-Западном районе немного подрастет, и снега станет меньше. В Ленинградской области ночью снег от небольшого до умеренного, днем осадки различной интенсивности в виде снега и мокрого снега, ожидается налипание мокрого снега. В Санкт-Петербурге ночью подморозит до -3..-5, днем -1..-3 градуса. В Карелии небольшой и умеренный снег, температура воздуха -4..-9 градусов, местами до -18. Небольшой снег пройдет в Вологодской области при температуре -5..-10 градусов.

Ветреная погода со снегом сохранится в Архангельской области, на границе антициклона и циклона. Снег от небольшого до умеренного, на востоке области ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, температура воздуха -4..-9 градусов, на востоке до -14. / meteonovosti.ru /
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