Новости погоды
В Челябинской области сильный снег и мороз
ИА "Метеоновости" / 11:36 Вторник, 5 февраля
Погодные условия на Урале определяет сибирский антициклон, именно с этим атмосферным образование здесь и связаны сильные морозы, до -40 градусов в низинах. А по югу региона идут снегопады - коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. На юге Челябинской области в ночь на 5 февраля выпал сильный снег, количество осадков в пересчете на воду составило 7 мм, а сугробы выросли на 6-8 см.
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6 февраля влияние антициклона на Урале сохранится. Но и атмосферные фронты не сдают позиций. В Курганской области осадков не ожидается, а в Свердловской и Челябинской областях, в Пермском крае местами небольшой, на западе Пермского края умеренный снег. Температура воздуха в Свердловской и Курганской областях -23..-28, ночью в низинах до -40, в Пермском крае -14..-19, в Челябинской области -21..-26, на западе -12..-17 градусов, ночью в низинах до -40. / meteonovosti.ru /