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Южный циклон добрался до Курильской гряды



ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 5 февраля



Циклонический вихрь перебрался из Японского моря к югу Камчатки. Атмосферный фронт этого циклона вытянулся вдоль Курильской гряды. С этим фронтом были связаны сильные снегопады и метели. Особенно на северных островах. 4 и в ночь на 5 февраля выпал сильный снег, количество осадков в пересчете на воду до 17 мм. После такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 15-20 см. При резком порывистом ветре мели метели. А на севере гряды ветер в порывах достигал ураганной силы, 33 м/с.



6 февраля циклонический вихрь отправится в Берингово море. На южных Курилах пройдет небольшой снег, ветер будет усиливаться до 12-17 м/с. На северных островах снег от небольшого до умеренного, метель при ветре в порывах до 20-25 м/с. Температура воздуха в дневные часы -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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