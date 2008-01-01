

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

"Тимофеевские" морозы за Уралом



ИА "Метеоновости" / 10:25 Вторник, 5 февраля



Начало текущей недели отмечено сильнейшими морозами на востоке страны. Сильные морозы, бывающие в этот день (4 февраля), называются "тимофеевскими". Тимофеевские морозы - ползимы. Не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, подожди тимофеевских морозов. В противовес оттепели на западе России на Урале и большей части Сибири аномалия температуры составляет 10-15 градусов со знаком "минус". Самыми холодными районами накануне днем, 4 февраля были Верхоянск, где температура держалась около отметки -50 градусов, а точнее была -49,6 градуса. Слишком морозно для среднего россиянина, -45..-47 градусов, было и в других районах Якутии. Чуть слабее мороз, до -44..-45 градусов был в Иркутской области (Ика, Мама и Киренск).



В Красноярске, где в выходные дни тоже похолодало, температура оказалась в 19 часов по местному времени -33,5 градусов. В Новосибирске в этот же час (18 часов по местному времени) и в Омске термометры показывали около -30 градусов. Ближе к Уралу морозы слабеют, в Тюмени и Екатеринбурге к вечеру -23 градуса.



Но морозы и здесь будут усиливаться. 5 февраля в Свердловской, Курганской областях, 5 и 6 февраля в Челябинской областях до -40 градусов, днем -30:-25 градусов. В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае в эти дни удержится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7o и более, сильный мороз (температура до -40o и ниже). До 7 февраля в центральных районах Красноярского края, 5 и 6 февраля в южных районах Красноярского края сильный мороз (температура до -45 градусов, в центральных районах до -50 градусов); в Красноярске аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 12-18 градусов. Аномально холодно в течение трех дней в Иркутской области и в Забайкалье, а также в автономных округах Западной Сибири. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



