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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Вторник, 5 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5.. 0 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и Московской области атмосферное давление подрастет и будет уже на 10 единиц выше нормы. Температура воздуха останется выше нормы на 8-10 градусов. Относительная влажность будет высокой, что уменьшит содержание кислорода в воздухе. Такие погодные условия формируют дискомфортную погоду, неблагоприятную как для метеочувствительных людей, так и для практически здоровых.

Такие неустойчивые метеопараметры оказывают влияние на самочувствие, активность, настроение, психо-эмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости, вегетативными расстройствами. Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма (общая слабость, быстрое снижение физических сил, депрессивные и эмоциональные расстройства) могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста. Следует поддерживать организм, полезны не нагрузочные виды зимнего спорта, поливитамины и адаптогены. / meteonovosti.ru /
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