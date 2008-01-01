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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 4 февраля



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над югом Финляндии. При сплошной облачности местами пройдут слабые осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области 0..+3. Ветер южный, 2-5м/с. Местами густые дымки и туман. / meteonovosti.ru /



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