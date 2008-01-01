Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:20 Понедельник, 4 февраля
В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3..+4 градуса, Северном +3 градуса, Северо-восточном +3..+4 градуса, Восточном +3 градуса, Юго-восточном +3 градуса, Южном +2..+3 градуса, Юго-западном +3 градуса, Западном +2..+3 градуса, Северо-западном +3 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /