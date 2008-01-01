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Новости погоды

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В Крыму очень теплая погода

ИА "Метеоновости" / 13:18 Понедельник, 4 февраля

  3 февраля в Крыму потеплело до +16 градусов. В Симферополе отмечен рекорд максимальной температуры, было 16,5 градусов, предыдущее значение рекорда, 16,3 градусов показал термометр в 2016 году. В Черноморском температура повысилась до 13,5 градусов, предыдущее значение "теплого" рекорда 13,1 гр. был зарегистрирован тоже в 2016 году. В Ялте потеплело до +12 градусов. Такая температура для Южного Берега Крыма считается выше обычной февральской примерно на 5 градусов.

Тепло не покинет Крымский полуостров и сегодня, 4 февраля, ожидается переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха днем 11..16 градусов. Местами ветер до 16 м/с. А вот 5 февраля восточный ветер немного понизит температуру, днем не теплее 12 градусов, хотя в степных и предгорных районах воздух снова может прогреться до +16 градусов. Несмотря на небольшое похолодание, сохранится погода без осадков. Ведь циклон еще над Средиземноморьем, далеко и атмосферные фронты. / meteonovosti.ru /
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