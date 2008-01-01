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На севере Красноярского края метель



ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 4 февраля



Арктический антициклон, обеспечивающий морозной погодой Сибирь, теряет свои позиции над Таймыром. Сюда подойдет циклон с Полюса, меняя характер погоды. В начале недели там снег, ветер более 20 м/с и метель. При этом морозы не такие сильные, как в южных континентальных районах. На юге Таймырского полуострова снег небольшой, а ветер не сильнее 15 м/с, в течение суток температура -23..-28 градусов, местами до -35 градусов. А вот 6 и 7 февраля морозы в этой части Сибири вновь усилятся, по ночам местами до -45 градусов и днем местами до -42 градусов. / meteonovosti.ru /



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