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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:59 Понедельник, 4 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3 градуса, Северном +2..+3 градуса, Северо-восточном +2..+3 градуса, Восточном +2..+3 градуса, Юго-восточном +1..+2 градуса, Южном +2..+3 градуса, Юго-западном +2..+3 градуса, Западном +1..+3 градуса, Северо-западном +2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +1..+2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+3
Вт.
5 фев.
0
Ср.
6 фев.
-4
Чт.
7 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мапуту		 -50
Верхоянск

некомфортное место: Южно-Курильск
комфортное место: Пуэрто-Монт

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